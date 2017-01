2017 Sportscar Racing Calendar by Series

24H SERIES

13-14 January: 24H Dubai

17-18 March: 12H Mugello

7-8 April: 12H Red Bull Ring

6-7 May: 24H Paul Ricard

30 June-1 July: 12H Imola

26-27 August: 24H Portimao

10-11 November: 24H COTA

24H TCE SERIES

1-2 April: 24H Silverstone

21-22 April: 12H Magny-Cours

8-9 July: 24H Misano

2-3 September: 24H Barcelona

6-7 October: 12H Spa

24H PROTO SERIES

10-12 January: Prologue races, Dubai

21-22 April: 12H Magny-Cours

7-8 July: 12H Misano

18-19 August: 12H Paul Ricard

7-8 October: 12H Spa

ADAC GT Masters

29-30 April: Motorsport Arena Oschersleben

20-21 May: Lausitzring (with DTM)*

10-11 June: Red Bull Ring, Austria

15-16 July: Zandvoort, Netherlands

5-6 August: Nürburgring

16-17 September: Sachsenring

23-24 September: Hockenheimring

Asian Le Mans Series

2016/17 Series

2017

8 January: Buriram, Thailand

22 January: Sepang, Malaysia

2017/18 Series

2017

7 or 15 October: Zhejang

29 October: Zhuhai

3 December: Fuji

2018

7 January: Buriram Thailand

21 January: Sepang Malaysia

Asian Le Mans Sprint Cup

7-9 April: Sepang, Malaysia

5-7 May: Sepang, Malaysia

21-23 July: Sepang, Malaysia

18-20 August: Sepang, Malaysia

2017 Australian GT combined

4-5 March: Australian GT Championship Adelaide Parklands

25-26 March: Australian GT Championship Albert Park

8-9 April: Australian GT Trophy Series Sandown

28 May: Australian Endurance Championship Phillip Island

10-11 June: Australian GT Trophy Series Winton

9 July: Australian Endurance Championship Sydney Motorsport Park

5-6 August: Australian GT Championship Queensland Raceway

19-20 August: Australian GT Trophy Series Winton

2-3 September: Australian GT Championship Symmons Plains

9-10 September: Australian GT Trophy Series Phillip Island

29 October: Australian Endurance Championship Hampton Downs

4 November: Australian GT Trophy Series Wakefield Park

10-11 November: Australian GT Championship Highlands Motorsport Park

12 November: Australian Endurance Championship Highlands Motorsport Park

Bathurst 12 Hour

5 February: Mount Panorama Circuit, Bathurst

Blancpain GT Series

13-14 March: Official Blancpain GT Series Test Day Paul Ricard

1-2 April: Misano (ITA) Sprint

22-23 April: Monza (ITA) Endurance 3 hours

6-7 May: Brands Hatch (GBR) Sprint

14 May: Silverstone (GBR) Endurance 3 hours

3-4 June: Zolder (BEL) Sprint

24 June: Circuit Paul Ricard (FRA) Endurance 1000kms

4 July: Official Test Day Total 24 Hours of Spa (BEL)

29-30 July: Total 24 Hours of Spa (BEL) Endurance 24 hours

26-27 August: Budapest (HUN) Sprint

16-17 September: Nürburgring (DEU) Sprint

1 October: Barcelona (ESP) Endurance 3 hours

Blancpain GT Series Asia

8-9 April: Sepang International Circuit, Malaysia

20-21 May: Chang International Circuit, Thailand

24-25 June: Suzuka International Circuit, Japan

19-20 August: Fuji International Circuit, Japan

23-24 September: Shanghai International Circuit, China

21-22 October: Zhejiang Circuit, China

Britcar

9 April: Silverstone International

6 May: Snetterton

2 June: Silverstone GP

2 July: Brands Hatch Indy

2 September: Donington National

21 October: Oulton Park

3-5 November: Silverstone National (Night Races)

18-19 November: Brands Hatch Indy (Night Races)

British GT Championship

15 & 17 April: Oulton Park 2x 1hr races

30 April: Rockingham 2hr race

27-28 May: Snetterton 2x 1hr race

11 June: Silverstone 500 3hr race

8 July: Spa-Francorchamps 2hr race

6 August: Brands Hatch 2hr race

24 September: Donington Park 2hr race

Bute Motorsport GT Cup

22-23 April: Donington Park (National)

20-21 May: Brands Hatch (Grand Prix)

9-11th June: Spa-Francorchamps

1-2 July: Silverstone (Grand Prix)

29 July: Oulton Park (International)

12-13 August: Snetterton (300)

16-17 September: Donington Park (Grand Prix)

14-15 October: Snetterton (300)

Bute Motorsport UK Prototype Cup

22-23 April: Donington Park (National)

20-21 May: Brands Hatch (Grand Prix)

9-11 June: Spa-Francorchamps

1-2 July: Silverstone (Grand Prix)

12-13 August: Snetterton (300)

16-17 September: Donington Park (Grand Prix)

Continental Tire Sportscar Challenge

27 January: Daytona International Speedway 4 Hours

17 March: Sebring International Raceway 2 Hours

6 May: Circuit of The Americas 2 Hours

1 July: Watkins Glen International 2 Hours

9 July: Canadian Tire Motorsport Park 2 Hours

22 July: Lime Rock Park 2 Hours

6 Aug: Road America 2 Hours

26 August: VIRginia International Raceway 2 Hours

23 September: Mazda Raceway Laguna Seca 4 Hours

6 October: Road Atlanta 2 Hours

ELMS

28-29 March: Official Test Monza

15 April: 4 Hours of Silverstone Silverstone Circuit United Kingdom

14 May: 4 Hours of Monza, Monza, Italy

23 July: 4 Hours of Red Bull Ring, Spielberg, Austria

27 August: 4 Hours of Le Castellet, Circuit Paul Ricard, France

24 September: 4 Hours of Spa, Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium

22 October: 4 Hours of Portimao, Algarve Circuit, Portugal

FIA WEC

1-2 April: WEC Prologue, Monza

16 April: 6 Hours of Silverstone

6 May: WEC 6 Hours of Spa-Francorchamps

4 June: Le Mans 24 Hours Test Day

17-18 June: Le Mans 24 Hours

16 July: 6 Hours of Nürburgring

3 September: 6 Hours of Mexico

16 September: 6 Hours of Circuit of the Americas

15 October: 6 Hours of Fuji

5 November: 6 Hours of Shanghai

18 November: 6 Hours of Bahrain

FRD Chinese LMP3 Series

14 May: Shanghai

4 June: Zhejiang

23 July: Sepang

27August: Shanghai

17 September: Zhuhai

GT4 European Series Northern Cup (provisional)

1–2 April Misano (ITA)

6–7 May Brands Hatch (GBR)

10–11 June Red Bull Ring (AUT)

15–16 July Slovakia Ring (SVK)

19–20 August Zandvoort (NED)

16–17 September Nürburgring (DEU)

GT4 European Series Southern Cup (provisional)

16-17 April: Nogaro (France)

20-21 May: Pau (France)

1-2 July: Dijon (France)

September: Magny-Cours (France)

30 Sep-1 Oct: Barcelona (Spain)

14-15 October: Paul Ricard (France)

GT Asia

7-8 March: Test Days, Sepang, Malaysia

10-12 March: Sepang, Malaysia

13-14 May: South Korea

3-4 June: Fuji, Japan

24-25 June: Buriram, Thailand

5-6 August: Zhejiang, China

2-3 September Shanghai, China

TBC – 8-9 July or 30 Sept.-1 Oct.

IMSA

28-29 January: Rolex 24 At Daytona P/PC/GTLM/GTD

18 March: Mobil 1 Twelve Hours of Sebring P/PC/GTLM/GTD

8 April: BUBBA Burger SportsCar Grand Prix at Long Beach P/GTLM/GTD 100 Minutes

7 May: Circuit of The Americas Austin, TX P/PC/GTLM/GTD 2 Hours, 40 Minutes

3 June: Belle Isle Detroit Grand Prix P/PC/GTD 100 Minutes

2 July: Sahlen’s Six Hours of The Glen Watkins Glen International NY P/PC/GTLM/GTD

9 July: Canadian Tire Motorsport Park P/PC/GTLM/GTD 2 Hours, 40 Minutes

22 July: Northeast Grand Prix Lime Rock Park GTLM/GTD 2 Hours, 40 Minutes

6 August: Road America WI P/PC/GTLM/GTD 2 Hours, 40 Minutes

27 August: VIRginia International Raceway GTLM/GTD 2 Hours, 40 Minutes

24 September: Mazda Raceway Laguna Seca P/GTLM/GTD 2 Hours, 40 Minutes

7 October: Petit Le Mans Road Atlanta P/PC/GTLM/GTD 10 Hours

IMSA Prototype Challenge

17-18 March: Sebring International Raceway

22-23 April: Barber Motorsports Park

1-2 July: Watkins Glen International

8-9 July: Canadian Tire Motorsport Park

22 July: Lime Rock Park

12-13 August: Trois-Rivières, Quebec

6-7 October: Road Atlanta

International GT Open

29-30 April: Circuito do Estoril (P)

27-28 May: Circuit de Spa-Francorchamps (B)

10-11 June: Circuit Paul Ricard, Le Castellet (F)

1-2 July: Hungaroring (H)

2-3 September: Silverstone Circuit (GB)

30 Sept-1 Oct: Autodromo Nazionale di Monza (I)

28-29 October: Circuit de Barcelona-Catalunya (E)

Michelin Le Mans Cup

13 May: Monza

17 June: Road to Le Mans

22 July: Red Bull Ring

26 August: Le Castellet

23 September: Spa-Francorchamps

21 October: Portimao

Nurburgring 24 Hours

23 April: ADAC Qualification Race

27-28 of May: Nurburgring 24 Hours

Pirelli World Challenge

11-12 March: St. Petersburg, Fla.

8-9 April: Long Beach, Calif.

29-30 Apri: Virginia International Raceway

20-21 May: Canadian Tire Motorsport Park

26-27 May: Lime Rock Park

24-25 June: Road America

29-30 July: Mid-Ohio

12-13 August: Utah Motorsports Campus

2-3 September: Circuit of the Americas

16-17 September: Sonoma Raceway

13-15 October: Mazda Raceway Laguna Seca (with SRO International GT Challenge)

ProtoSprint Trophée (French LMP3)

22-23 April: Ledenon

21-22 May: Motorland Aragon (Spain)

10-11 June: Paul Ricard (France)

1-2 July: Val De Vienne (France)

9-10 September: Albi (France)

30 September-1 October: Spa (Belgium)

28-29 October: Nogaro (France)

Super GT

8-9 April: Okayama International Circuit

3-4 May: Fuji Speedway

20-21 May: Autopolis

22-23 July: Sportsland SUGO

5-6 August: Fuji Speedway

26-27 August: Suzuka Circuit

7-8 October: Chang International Circuit (Thailand)

11-12 November: Twin Ring Motegi

V de V

24-25 February: Official test Magny Cours

18-19 March: Barcelona-Catalunya

29-30 April: Portimao

27-28 May: Paul Ricard

24-25 June: Dijon-Prenois

2-3 September: Jarama

7-8 October: Magny-Cours

4-5 November: Estoril

VLN

25 March: 63. ADAC Westfalenfahrt

8 April: 42. DMV 4-Stunden-Rennen

24 June: 59. ADAC ACAS H&R-Cup

8 July: 47. Adenauer ADAC Worldpeace Trophy

19 August: ROWE 6 Hour ADAC Ruhr-Pokal-Rennen

2 September: 40. RCM DMV Grenzlandrennen

23 September: 57. ADAC Reinoldus-Langstreckenrennen

7 October: 49. ADAC Barbarossapreis

21 October: 42. DMV Münsterlandpokal